Все дело в посуде. Врач рассказал, как можно быстро похудеть

Выбор посуды может повлиять на количество потребляемой пищи и, как следствие, помочь похудеть. О необычном выводе рассказал врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Олег Гладышев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «Газета.
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