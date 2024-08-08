Все дело в посуде. Врач рассказал, как можно быстро похудеть

Выбор посуды может повлиять на количество потребляемой пищи и, как следствие, помочь похудеть. О необычном выводе рассказал врач-психотерапевт Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Олег Гладышев, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на издание «Газета.