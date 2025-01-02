Артиллеристы и ракетчики занимают важную роль в ходе проведения СВО

Главной кузницей артиллерийских кадров является Михайловская военная артиллерийская академия, а в 2024 году Распоряжением Правительства Российской Федерации сформировано и ведет обучение по артиллерийским специальностям Саратовское высшее артиллерийское командное училище.
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