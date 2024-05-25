"Барселона" уволила Хави после сезона споров

"Барселона" уволила тренера Хави Эрнандеса. Это произошло всего через четыре недели после того, как руководство клуба заявило, что его бывший полузащитник все же будет выполнять последний год своего контракта и проведет команду до конца следующего сезона.
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