Два сухогруза и катер ВМСУ стали целями российских ракет в ходе ночной атаки Российское Минобороны подтвердило ночной удар по Украине, основными .
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Два сухогруза и катер ВМСУ стали целями российских ракет в ходе ночной атаки Российское Минобороны подтвердило ночной удар по Украине, основными .
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