Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны

Эксперты в Германии разделились во мнениях относительно того, заслуженно ли бывшего канцлера Ангелу Меркель удостоили 17 апреля одной из высших наград страны — «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщила немецкая газета Bild.