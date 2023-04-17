ИЗВЕСТИЯ iz

6 668 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Никитина
    Это вряд ли.Прокуратура выяви...
  • Anlrey Boracow
    Почему молдаване не едят маринованных помидоров? Ответ прост - У НИХ БАШКА В БАНКУ НЕ ПРОЛАЗИТ! Таких партнеров как м...В Молдавии допуст...
  • Виктор Луговой
    А теперь о том, о чём леди умолчала. 1. Отвод по превышению трансаминазы производится каждый раз временно, с обязател...Врач рассказала о...

Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны

Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны

Эксперты в Германии разделились во мнениях относительно того, заслуженно ли бывшего канцлера Ангелу Меркель удостоили 17 апреля одной из высших наград страны — «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», сообщила немецкая газета Bild.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх