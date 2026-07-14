www.globallookpress.com/Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency Федеральное бюро расследований (ФБР) Соединенных Штатов впустую тратит время, расследуя обстоятельства смерти сенатора от Республиканской партии США Линдси Грэма*.
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