Уничтожен "особый" боевик "Кракена"*: Русские ФАБы ударили по "элитному" спецназу ГУР – военкор

С фронта продолжают приходить новости о ликвидации живой силы и техники противника. Многие так называемые "элитные" подразделения опасаются близко подходить к линии боевого соприкосновения – это можно было наблюдать и на примере часто бегущих в тыл отрядов Азова**.
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