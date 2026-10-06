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Калужские новости

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В Калуге спасают собак из ужасающего приюта «Остров надежды»

В Калуге спасают собак из ужасающего приюта «Остров надежды»

В приюте содержалось более 600 собак, учет животных не велся, многие годами сидели в крошечных клетках на слое фекалий, не имея возможности выпрямиться.

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