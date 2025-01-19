Многодетным семьям стало проще получить поддержку

С 1 января упрощен механизм предоставления мер поддержки.Запросы на предоставление социальных пособий и мер поддержки будут отправляться в электронном виде через единую систему межведомственного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.