Многодетным семьям стало проще получить поддержку

С 1 января упрощен механизм предоставления мер поддержки.Запросы на предоставление социальных пособий и мер поддержки будут отправляться в электронном виде через единую систему межведомственного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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