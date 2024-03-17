Симоньян заявила, что результаты президентских выборов стали феноменальными

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 87,15% голосов. Эти результаты прокомментировала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».