Симоньян заявила, что результаты президентских выборов стали феноменальными

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах с 87,15% голосов. Эти результаты прокомментировала главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
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