«Он трактовал пространство и время». К 165-летию смерти Бернарда Больцано

Убеждённый метафизик, развивающий учение Аристотеля, не обходя Спинозу, Больцано основою бытия полагал субстанцию… Философия Канта оставалась в стороне: мерцающая таинственная сущность жизни обретала различные формы.
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