Информационно-краеведческий лекторий.

7 июня в центральной городской библиотеке им. М. Горького проведены информационно-краеведческие лектории ´Из истории Бобруйска´ и ´Загадки Бобруйской крепости´ для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ´Дружба´ ГУО ´Гимназия № 3 г.