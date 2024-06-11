Информационно-краеведческий лекторий.

7 июня в центральной городской библиотеке им. М. Горького проведены информационно-краеведческие лектории ´Из истории Бобруйска´ и ´Загадки Бобруйской крепости´ для воспитанников оздоровительного лагеря с дневным пребыванием ´Дружба´ ГУО ´Гимназия № 3 г.
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