Моя дочь ходит на 1 сентября с макияжем, и это абсолютно нормально

Моей дочери Алисе 12 лет и она в этом году идет в 6 класс. Прошлым летом она начала интересоваться косметикой и прочими «украшательствами», а перед 1 сентября попросила меня разрешить ей пойти на традиционную школьную линейку с макияжем.
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