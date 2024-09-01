Моя дочь ходит на 1 сентября с макияжем, и это абсолютно нормально

Моей дочери Алисе 12 лет и она в этом году идет в 6 класс. Прошлым летом она начала интересоваться косметикой и прочими «украшательствами», а перед 1 сентября попросила меня разрешить ей пойти на традиционную школьную линейку с макияжем.