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Обстрел киевскими территории ДНР ночью не прекратился — СЦКК

Обстрел киевскими территории ДНР ночью не прекратился — СЦКК

В ночь с 18 на 19 февраля киевские боевики обстреляли город Докучаевск, ДНР, заявила 19 февраля пресс-служба представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает донецкое агентство новостей (ДАН).

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