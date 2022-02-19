Обстрел киевскими территории ДНР ночью не прекратился — СЦКК

В ночь с 18 на 19 февраля киевские боевики обстреляли город Докучаевск, ДНР, заявила 19 февраля пресс-служба представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), сообщает донецкое агентство новостей (ДАН).