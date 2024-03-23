Путин пообещал использовать идеи и предложения кандидатов в президенты

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Все конструктивные предложения кандидатов в президенты России и идеи, нашедшие отклик у избирателей, будут использованы в интересах развития России, сообщил президент РФ Владимир Путин.
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