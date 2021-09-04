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Можно аплодировать стоя: Елена Бабич о китайском запрете на женоподобных мужчин по ТВ

Можно аплодировать стоя: Елена Бабич о китайском запрете на женоподобных мужчин по ТВ

Китайским властям можно поаплодировать за стремление продвигать здоровые идеалы на телевидении, считает экс-депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, общественный деятель и лидер движения «Санкт-Петербург — духовная столица» Елена Бабич.

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