ФСБ провела очередную операцию по задержанию диверсанта СБУ. На этот раз сорвана очередная попытка организовать массированную атаку на нашу авиацию.
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