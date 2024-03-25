Смертельный поцелуй: в каменном веке люди гибли после выражения любви и привязанности

Жизнь древних людей совсем не походит на нашу с вами жизнь. Людям каменного века приходилось каждый день выживать, борясь с хищниками и враждебными племенами, добывать себе пропитание, и никто не знал, что ждет их не только завтра, но и через пару … .
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