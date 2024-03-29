Второй тур чемпионата страны по футболу стартует двумя матчами, расскажем какими и во сколько

Второй тур чемпионата страны по футболу стартует двумя матчами. Первыми свои силы проверят футболисты вернувшегося в Высшую лигу - дзержинского "Арсенала", которые на выезде сыграют против могилевского "Днепра".
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