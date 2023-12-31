Эксперты дали советы по выбору рыбы для салата «Селедка под шубой»

Чтобы сделать салат вкусным и избежать отравления, нужно знать, как правильно выбирать селедку. Также важно знать, на что обратить внимание при покупке и сколько времени можно хранить рыбу в холодильнике после вскрытия упаковки, передает 56orb.
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