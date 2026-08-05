ЛДПР требует кормить детей мигрантов горячими завтраками за деньги родителей, а не за счет бюджета

Депутат Мосгордумы от партии Мария Воропаева считает недопустимым финансировать их питание в ущерб российским школьникамВ ЛДПР призвали власти отказаться от оплаты школьных обедов мигрантов за счет бюджета.
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