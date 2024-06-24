Понеслась! Суд в Москве арестовал студентов-медиков по делу о даче взятки при зачёте

А помните, как совсем недавно не очень умная девочка-студентка медицинского колледжа сдала свою мать-чиновницу из Самары? Давайте я процитирую: Дочь главного специалиста регионального минздрава Светланы Тупиковой, заявила в записанном и выложенном во всемирную паутину видеоролике, что очень хорошо иметь маму, работающую в правительстве и ее подруг, командующих всеми медсестрами и заставляющих ставить ей автоматом все оценки.