Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский © Consolidated News Photos/Global Look PressПрезидент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский не помогает завершению конфликта на Украине.
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