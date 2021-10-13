В Киеве неизвестный обстрелял семью с ребенком. Полиция назвала это хулиганством

В Украине продолжается акция «Назад в 90-е». Стреляют не только в людей с криминальным прошлым и настоящим, как это было недавно в Черкассах.
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