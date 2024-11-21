Алексей Попов: «Черчесов не умеет мысли выражать! Приходится оправдываться. Он принял Казахстан и проиграл 5 раз. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?»

Сборная Казахстана проиграла пять из шести матчей под руководством специалиста, ни разу не забив. – После крупного поражения от Норвегии Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной… – А затем объяснил, что имел в виду немного другое… Он не умеет свои мысли выражать! Потом ему приходится оправдываться.