Алексей Попов: «Черчесов не умеет мысли выражать! Приходится оправдываться. Он принял Казахстан и проиграл 5 раз. Разве это не раскладная сборная? Ничего не поменялось, значит?»

Сборная Казахстана проиграла пять из шести матчей под руководством специалиста, ни разу не забив. – После крупного поражения от Норвегии Черчесов заявил, что до него сборная Казахстана была бесхозной… – А затем объяснил, что имел в виду немного другое… Он не умеет свои мысли выражать! Потом ему приходится оправдываться.
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