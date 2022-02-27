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Бобби Грин – о проигрыше Махачеву: «Извиняюсь, но такое случается, когда занимаешься подобным дерьмом»

Легковес UFC Бобби Грин прокомментировал поражение в поединке с россиянином Исламом Махачевым. Напомним, что американец был нокаутирован в первом раунде.

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