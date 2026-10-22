Самолеты Turkish Airlines в аэропорту Внуково в Москве © Максим Блинов/РИА НовостиМосковский аэропорт Внуково принимает и отправляет самолеты по по согласованию с соответствующими органами.
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