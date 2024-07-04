Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Даже если конфликт на Украине завершится уже сегодня, ей понадобятся десятилетия на восстановление. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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Лариса Козлова
Они не потеряли, они проскакали ВСЕ свои шансы - на хорошую жизнь в процветающей стране в том числе.
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19 час.
Misha Glusch
и нах нам эта информация? если там даже возникнет сахара-2 никто не заплачет, ни на западе и уж тем более на востоке...
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ПРОСРАЛИ и ПРОСКАКАЛИ дебилы БЛЯ
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15 час.

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