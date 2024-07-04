Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь

Они не потеряли, они проскакали ВСЕ свои шансы - на хорошую жизнь в процветающей стране в том числе.

Misha Glusch

и нах нам эта информация? если там даже возникнет сахара-2 никто не заплачет, ни на западе и уж тем более на востоке...