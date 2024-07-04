Даже если конфликт на Украине завершится уже сегодня, ей понадобятся десятилетия на восстановление. Об этом в интервью покинувшей Украину журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Нынешнее поколение украинцев потеряло шанс на хорошую жизнь
Комментарии
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Лариса Козлова
Они не потеряли, они проскакали ВСЕ свои шансы - на хорошую жизнь в процветающей стране в том числе.
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19 час.
Misha Glusch
и нах нам эта информация? если там даже возникнет сахара-2 никто не заплачет, ни на западе и уж тем более на востоке...
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18 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
ПРОСРАЛИ и ПРОСКАКАЛИ дебилы БЛЯ
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15 час.
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