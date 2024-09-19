WSJ: в Пентагоне опасаются начала Израилем полномасштабной войны

REUTERS/Karamallah Daher Израиль может развязать в Ливане полномасштабную войну. Такими опасениями поделился министр обороны США Ллойд Остин на встрече с другими высокопоставленными чиновниками Пентагона, сообщает The Washington Street Journal.
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