Эколог Пукалов рассказал, что делать при встрече с медведем-шатуном

График медвежьей спячки зависит не от температуры воздуха, а от того, сколько животное накопило жира, поэтому опасаться аномального разгула медведей-шатунов в российских лесах на фоне теплой зимы 2025 года не стоит.
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