Анатолий Васильев в Электротеатре Станиславский

9 июля состоится публичное представление записей двух знаковых работ режиссера Анатолия Васильева, выдающегося режиссера современности, педагога, создателя «Школы драматического искусства», а также собственного метода в области актерского творчества, лауреата Государственной премии РФ, командора французского Ордена искусств и литературы, обладателя крупных международных театральных премий и наград.