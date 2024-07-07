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Анатолий Васильев в Электротеатре Станиславский

Анатолий Васильев в Электротеатре Станиславский

9 июля состоится публичное представление записей двух знаковых работ режиссера Анатолия Васильева, выдающегося режиссера современности, педагога, создателя «Школы драматического искусства», а также собственного метода в области актерского творчества, лауреата Государственной премии РФ, командора французского Ордена искусств и литературы, обладателя крупных международных театральных премий и наград.

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