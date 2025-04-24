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Свежие комментарии

Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни.

Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни.

Беспрерывность лечебного процесса будет обеспечена, заверили в Минздраве. Амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа работают по следующему графику:26 апреля - по графику рабочего дня .

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