Рассказываем, как будут работать поликлиники и больницы в праздничные дни.

Беспрерывность лечебного процесса будет обеспечена, заверили в Минздраве. Амбулатории, поликлиники, а также поликлинические отделения больниц и РНПЦ, организации службы крови, санэпорганизации, аптеки, организации медтехники и организации особого типа работают по следующему графику:26 апреля - по графику рабочего дня .