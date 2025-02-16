Жителя Алексина оштрафовали за фото с воровскими звездами, выложенное Вконтакте в 2019 году

В Алексине суд рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Т. Поводом для внимания правоохранительных органов стал пост, который мужчина опубликовал на своей странице Вконтакте в апреле 2019 года.
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