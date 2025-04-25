Мыши проявляют инстинктивное спасательное поведение: исследование раскрывает нейробиологию эмпатии

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences), показывает, что мыши инстинктивно демонстрируют спасательное поведение по отношению к анестезированным сородичам.
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