Крымская газета

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Гордость Крыма: лучшие спортсмены 2022 года

Гордость Крыма: лучшие спортсмены 2022 года

Уходящий год, несмотря на сложность и неоднозначность, был богат на спортивные достижения. На чемпионатах, Кубках, первенствах России, всероссийских соревнованиях, чемпионатах мира, Европы и международных соревнованиях крымчане завоевали 842 медали.

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