Стало известно, о чем Трамп предупредил Макрона на встрече с Зеленским в Риме

Специалист по чтению губ Никола Хиклинг заявил, что во время встречи в Ватикане президент США Дональд Трамп сказал французскому лидеру Эммануэлю Макрону: «Ты здесь не прав, мне нужно, чтобы ты сделал мне одолжение, ты не должен быть здесь».