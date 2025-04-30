«Бить бутылкой по голове». Последний аргумент несработавшей украинизации

ДЕНИС ДАВЫДОВ - специально для ИА Регнум. Фрагмент из интервью артиста Богдана Бенюка, в котором он советует ведущей хлестать ее племянников, не желающих говорить по-украински, розгами или бить бутылкой по голове, вызвал большой резонанс даже после стольких лет агрессивной украинизации.