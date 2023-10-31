Склад авиационных бомб и ракет взлетел на воздух под Черкассами: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 31 октября 2023 года Юлия СоколоваВ недавних военных действиях Вооруженные силы России сосредоточились на уничтожении стратегических объектов Вооруженных сил Украины.
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