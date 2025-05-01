Пикник по-русски! Майский шашлычный бум: кого оштрафуют?

Неотъемлемый атрибут шашлыков — уголь — стал популярнее почти вдвое: спрос на него вырос на 92%. Также заметно увеличился интерес к шампурам и стартерам для розжига — их стали приобретать на 30% чаще, а стоимость шампуров снизилась на 8%.