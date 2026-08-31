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Аргументы недели

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Начинается эра охоты косаток на белых медведей

Начинается эра охоты косаток на белых медведей

Да, косатки едят белых медведей. Пока это явление нельзя назвать массовым — скорее, это редкие, но документально подтверждённые случаи, которые учёные рассматривают как тревожный симптом глобальных изменений в Арктике.

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