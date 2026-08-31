Начинается эра охоты косаток на белых медведей

Да, косатки едят белых медведей. Пока это явление нельзя назвать массовым — скорее, это редкие, но документально подтверждённые случаи, которые учёные рассматривают как тревожный симптом глобальных изменений в Арктике.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Три года условно ...
- Три года условно ...
- В Совфеде прокомм...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым