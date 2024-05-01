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Надаль о турнире в Мадриде: «За два дня до Барселоны я не знал, сыграю ли снова официальный матч, а теперь провел на турнире две недели. Это было незабываемо»

Надаль о турнире в Мадриде: «За два дня до Барселоны я не знал, сыграю ли снова официальный матч, а теперь провел на турнире две недели. Это было незабываемо»

Испанец в 1/8 финала уступил Иржи Лехечке – 5:7, 4:6. «Это была особенная неделя для меня, очень позитивная во многих отношениях, как в личном плане, так и для моего тенниса.

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