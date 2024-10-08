Повторение финансовой катастрофы 90-х в октябре – в России все денежные накопления обесценятся из-за волны девальвации

Невидимка Невидимка

Ну вот и Путин постарался разорил страну, верили,? Верьте дальше пока без штанов не останетесь. А через цифровой рубль вообще все отнимут и голодать оставят. Будет намного хуже чем в 90-х. Молчите и наблюдайте как над вами проводят эксперименты и на сколько вас хватит.