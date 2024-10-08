Повторение финансовой катастрофы 90-х в октябре – в России все денежные накопления обесценятся из-за волны девальвации Евгения КомароваРубль может серьезно просесть в октябре, что негативно скажется на накоплениях россиян.
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