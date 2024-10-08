НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Им первый фронт не одолеть,а лезут во второй!Украина и угроза ...
  • Галина
    Шаман поперек глотки всем стоит.... Ему нельзя а Бузовой можно, так что ли?  Ну да конечно он же не трясет своими ген...«Это позор»: засл...
  • Александр
    ...Ранее эти расходы обошли владельцев квартир, и были размыты в рамках общих платежей. Т.к теперь они выделены в отд...Касается владельц...

Повторение финансовой катастрофы 90-х в октябре – в России все денежные накопления обесценятся из-за волны девальвации

Повторение финансовой катастрофы 90-х в октябре – в России все денежные накопления обесценятся из-за волны девальвации

Повторение финансовой катастрофы 90-х в октябре – в России все денежные накопления обесценятся из-за волны девальвации Евгения КомароваРубль может серьезно просесть в октябре, что негативно скажется на накоплениях россиян.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Невидимка Невидимка
Ну вот и Путин постарался разорил страну, верили,? Верьте дальше пока без штанов не останетесь. А через цифровой рубль вообще все отнимут и голодать оставят. Будет намного хуже чем в 90-х. Молчите и наблюдайте как над вами  проводят эксперименты и на сколько вас хватит.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх