Акции "Евротранса" снизились более чем на 6% после задержания топ-менеджеров

Акции компании «Евротранс», оператор независимой сети АЗС «Трасса», упали более чем на 6% в ходе основной торговой сессии на Московской бирже.
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