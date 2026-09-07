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Газета.ру

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Акции "Евротранса" снизились более чем на 6% после задержания топ-менеджеров

Акции "Евротранса" снизились более чем на 6% после задержания топ-менеджеров

Акции компании «Евротранс», оператор независимой сети АЗС «Трасса», упали более чем на 6% в ходе основной торговой сессии на Московской бирже.

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