Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Копилка карт и планов звездных "крепостей" 2

Копилка карт и планов звездных "крепостей" 2

Копилка карт и планов звездных "крепостей" 2 Фехтование обычное?Хотя слово фехтовать уже необычное.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Владимир Самборский
Владимир Самборский

Заметка не очень понятна! Используются необычные термины, а посему трудно понять выводы. Излишне много схем "звезд", а потом - сразу выводы, которые в обычную логику "не вписываются". Заметка написана как бы на языке специалистов, потому простому "смертному" трудновато отслеживать мысль автора...