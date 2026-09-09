Копилка карт и планов звездных "крепостей" 2 Фехтование обычное?Хотя слово фехтовать уже необычное.
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Заметка не очень понятна! Используются необычные термины, а посему трудно понять выводы. Излишне много схем "звезд", а потом - сразу выводы, которые в обычную логику "не вписываются". Заметка написана как бы на языке специалистов, потому простому "смертному" трудновато отслеживать мысль автора...