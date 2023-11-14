В Минтруде напомнили, как выплачивается маткапитал при рождении двойни

Сумма маткапитала при рождении двойни или близнецов зависит от количества детей семье. Так, если двойняшки — первые дети, то в 2023 году семья получит 775,6 тысячи рублей, напомнили в пресс-службе Минздрава 14 ноября.
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