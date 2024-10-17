СМИ: Сбежавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей

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Olga

Если у этого мерзавца были крупные долги по налогам и кредитам, более 3 миллионов, возникает вопрос: кто и почему его выпустил из России за границу без погашения этих долгов? Других должников не выпускают из страны из-за куда меньшей суммы. Кто на границе спокойно пропустил негодяя с такими долгами, который уехал, чтобы гадить оттуда?