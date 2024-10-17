Уехавший на Украину журналист Евгений Киселев (признан в РФ иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) оставил в России многотысячные долги по штрафам, кредитам и налогам.
СМИ: Сбежавший на Украину журналист Киселев задолжал в России 3,3 млн рублей
Комментарии
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Olga
Если у этого мерзавца были крупные долги по налогам и кредитам, более 3 миллионов, возникает вопрос: кто и почему его выпустил из России за границу без погашения этих долгов? Других должников не выпускают из страны из-за куда меньшей суммы. Кто на границе спокойно пропустил негодяя с такими долгами, который уехал, чтобы гадить оттуда?
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19 час.
Светлана Петрова
так наверное многие ездят, алиментщиков только задерживают
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16 час.
Бобкина Татьяна
Интересно , а кто и почему его выпустили?
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10 час.
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