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Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

Русская тюрьма или смерть. Наемникам ВСУ сказали, что их ждёт вместо плена

На иностранных наемников ВСУ не будут распространяться правила Женевской конвенции о военнопленных, заявил президент РФ Владимир Путин на командном пункте в Курской области.

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Комментарии
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ОС
Олег Солосин
Автор работает на натовцев? Почему тюрьма стала уже не российская, а русская вопреки Конституции?
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