В Бангалоре пройдет India Blockchain Week

India Blockchain Week (IBW), ведущая в стране серия мероприятий по блокчейну и Web3, проводимая в Бангалоре с 4 по 10 декабря, рада сообщить, что участники будут иметь беспрецедентные возможности для налаживания связей, сотрудничества и дискуссий на недельном фестивале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии