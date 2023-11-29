В Бангалоре пройдет India Blockchain Week

India Blockchain Week (IBW), ведущая в стране серия мероприятий по блокчейну и Web3, проводимая в Бангалоре с 4 по 10 декабря, рада сообщить, что участники будут иметь беспрецедентные возможности для налаживания связей, сотрудничества и дискуссий на недельном фестивале.