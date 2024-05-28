На Украине по повесткам являются лишь 2% военнообязанных

Вступление в силу нового закона о мобилизации на Украине значительно усложнило работу ТЦК. По повесткам являются лишь 2% военнообязанных, поэтому в Киеве уже готовятся к новой массовой рассылке повесток, как обычных, так и электронных.
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