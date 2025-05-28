Необычный омлет на завтрак. Добавляем к яйцам творог

Для приготовления вкуснейшего завтрака достаточно всего пары ингредиентов и 10 минут времени. Все делается на одной сковороде: просто смешиваем творог и 3 яйца, получится намного сытнее, чем классический омлет с яйцами и молоком.
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